 E’ sfida Inter-Napoli per un giocatore del Verona

. Il club di Aurelio De Laurentiis, alla pari di quello nerazzurro e della Juventus, è rimasto stregato dall’impatto in Serie A del centrale difensivo italo-albanese classe 2000 dell’Hellas Verona; tanto da averne parlato apertamente con la società veneta nei giorni scorsi, nell’ambito dell’affare che porterà a giugno all’ombra del Vesuvio anche i compagni di squadra Rrhamani e Amrabat. Ancora nulla di definito e, sfruttando i buoni rapporti con l’Hellas (che hanno portato, per esempio, al prestito di Salcedo alla corte di Juric) e

MOSSE IN ANTICIPO – Dietro alle mosse di Inter e Napoli, c’è la forte volontà di prenotare con largo anticipo un calciatore il cui valore di mercato ha già toccato i 20 milioni di euro dopo i primi 6 mesi di campionato e che, secondo il Verona e diversi addetti ai lavori, è destinato a crescere da qui alla prossima estate. Ecco perchè il patron gialloblù Setti è assolutamente restio a privarsene nell’immediato, mentre – alle giuste condizioni – è assolutamente aperto all’ipotesi di concordare sin da ora le condizioni dell’addio a giugno di uno dei migliori talenti della sua squadra.

IL TENTATIVO DEL NAPOLI – E così nei giorni scorsi il ds partenopeo Giuntoli ha incontrato il suo omologo all’Hellas, Tony D’Amico, per provare ad allargare anche a Kumbulla l’affare da circa 30 milioni di euro per l’accoppiata Rrhamani-Ambrabat, mentre l’Inter è pronta ad affontare ogni tipo di discorso in maniera più concreta a stretto giro di posta. Sul piatto c’è Dimarco, che con Conte non ha avuto spazio e che, dopo la positiva stagione scorsa disputata a Parma, rappresenta per diverse formazioni di Serie A un profilo interessante. Anche per il Verona, pronto a scatenare un’asta tutta italiana per una delle più belle rivelazioni di questo campionato.