E’ sempre il Napoli di Osimhen

Nell’ ultima amichevole del Napoli nel ritiro di Castel di Sangro tra tante incertezze risplende la stella ancora grezza ma efficace di Victor Osimhen. Il giocatore nigeriano conferma il suo senso del goal segnando tre reti. Ancora una volta però emergono incertezze sul modulo sperimentale di Gattuso. La sfida contro il Teramo vede il Napoli deficitario di 13 elementi sparsi per l’Europa intera. La sfida inizia come iniziò la sfida con l’Aquila con un goal del nuovo idolo dei tifosi azzurri. Calcio d’angolo dalla destra colpo di testa e Osimhen con un passo di danza segna la prima rete. Il Napoli non si arrende e con Lozano raddoppia con un bel tiro. Politano non vuole essere da meno al 22’ ma il suo tiro va alto di poco. Ci prova Osimhen che al 24’ ma il suo tiro è respinto dal portiere teramese. La squadra azzurra è padrona del campo ma Koulibaly, forse con la testa al City, tentenna con il pallone ma l’attaccante teramese non ne approfitta. La squadra azzurra si dispone con il 4-2-3-1 offre il fianco alla squadra avversaria ed è meno protetta avendo solo in Demme un incontrista. Buona invece la prova di Malcuit. Al 38’ il Napoli prima Younes il cui tiro è respinto da Osimhen in versione difensore avversario e poi Gaetano il cui tiro è respinto dal portiere avversario cercano il tris. Nel secondo tempo il Napoli si dispone in maniera diversa. Con un 4-4-2 la squadra azzurra è più compatta. Osimhen intanto trova difficoltà a districarsi nella folla dei difensori avversari. Osimhen non demorde e al primo errore della difesa teramese segna. Al 60’ errore marchiano della difesa bianco rossa, Soprano stecca, il pallone da Younes arriva ad Osimhen che come un gringo segna. Per la serie Dio perdona ma Victor no. E non perdona neanche quando al 65’ fa tris su assist di Poltano- La sfida finisce qua. Da segnalare al 89’ l’uscita dal campo di Ghoulam e Koulibaly. E’ finito il loro ciclo. Adesso ne inizia un altro che ha il nome di Osimhen detto il gringo.