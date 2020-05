E’ scontro tra serie A e governo!

Nuove, serie difficoltà per il riavvio della Serie A. Secondo quanto riportato da ‘Repubblica’, l’amministratore delegato dell’Inter Beppe Marotta ha definito “inapplicabili e poco sensate” le previsioni della Federcalcio per il ritorno al lavoro in gruppo. Senza modifiche al protocollo, i nerazzurri non andranno in ritiro e ‘Sky Sport’ conferma che diversi altri club avrebbero espresso le stesse perplessità.

Tra i motivi che spingono alla protesta i club, la quarantena obbligatoria per tutta la squadra in caso di contagiati, che paralizzerebbe, di fatto, le competizioni, e la responsabilità affibbiata ai medici sull’attuazione delle norme del protocollo. Le squadre hanno chiesto un nuovo dialogo tra Federazione e Governo prima di lunedì: senza nuove modifiche, l’avvio delle sessioni in gruppo è a rischio. Secondo la ‘Gazzetta dello Sport’, sarebbero Milan, Napoli, Cagliari, Verona, Atalanta, Sampdoria e Genoa le squadre pronte a dar battaglia, “ma il fronte potrebber essere addirittura più largo”