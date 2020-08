E’ rossa vergogna in Spagna

La Ferrari a 14 giri dalla fine del Gp di Spagna ha già abdicato alla vittoria o ad una dignitosa gara. Le Clerc si deve arrendere e ritirarsi già probabilmente per un problema alla monoposto numero 16 che mentre nella cabala napoletana è un numero che vuole intendere una parte fortunata del corpo umano, per la Ferrari del predestinato è più sfigato del numero 17 o 13. Anche stavolta l’incompetenza di chi dirige il settore sportivo. della Ferrari ha tarpato le ali ad un campione del futuro della Formula 1. E’ reale l’incompetenza di Pinotto, ma non faceva film ridicoli con Gianni. A rendere meno amaro la giornata dei ferraristi è Vettel che a 19 giri dal termine è al 5 posto.