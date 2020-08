E Renzo Arbore fa o’ show in costiera sorrentina!

Sarà una serata speciale per la costiera sorrentina. Infatti a Piano di Sorrento si esibirà il maestro Renzo Arbore con la sua orchestra italiana. Sarà anche un modo di ritornare a vivere in una zona in cui regna la depressione per la crisi socio -economica che sta investendo la terra dell’amore e della bellezza campana. Almeno per stasera il popolo costiero vivrà momenti di felicità e di amore che faranno ritornare alla mente i bei concerti che la costiera sorrentina. Ecco una delle tante belle canzoni scritte dal maestro con il poeta Mattone