E’ pronta la rivoluzione dell’attacco del Napoli

Nel prossimo mercato il Napoli completerà la rifondazione partita la scorsa estate. L’ammissione è arrivata anche dal ds Cristiano Giuntoli, in un’intervista Skype concessa qualche settimana fa a Sky. Non è un mistero che stavolta il restyling toccherà principalmente all’attacco: sono tante le questioni aperte e con ogni probabilità il reparto offensivo finirà per essere rivoluzionato.

L’addio già praticamente certo è quello di Josè Callejon, in scadenza a giugno e con la valigia già pronta per far ritorno in Spagna a chiudere la carriera. Difficile un ripensamento, nonostante la disponibilità di De Laurentiis a parlarne. Non a caso il Napoli s’è già mosso a gennaio con Matteo Politano, ma qualcos’altro farà a destra nel tridente. Rinnovo da sbrogliare è invece quello di Dries Mertens: sembrava fatto l’accordo dopo l’incontro sul lungomare con ADL, ma non è arrivata la firma ed il belga continua a guardarsi intorno. Del resto, dopo quanto accaduto un parametro zero del suo valore assume ancora più peso su un mercato che sarà incentrato più sulle idee che sui soldi.

In uscita c’è anche Arek Milik. Il polacco è in scadenza 2021, la richiesta d’ingaggio rende quasi impossibile un accordo ed in effetti sembra più un modo per chiedere la cessione. Del resto l’attaccante classe ’94 non ha mai potuto contare sulla titolarità ed a questo punto anche un eventuale addio di Mertens difficilmente potrebbe cambiare le carte in tavola. Al di là dei rumors sull’Atletico Madrid ed il Milan, l’ipotesi più concreta sembra la Bundesliga con lo Schalke – ma non solo – che lo segue da tempo e che potrebbe avvicinarsi ad una proposta di 35-40mln di euro, considerando il contratto in scadenza ed un ribasso generale dopo il Coronavirus. Via anche Fernando Llorente, mai realmente preso in considerazione da Gattuso e che numericamente verrà sostituito da Petagna, già acquistato a gennaio. Per sostituire Milik, invece, i nomi più chiacchierati sono quelli di Jovic del Real Madrid, Azmoun dello Zenit e Belotti del Torino, ma il mercato al momento sembra lontanissimo ed indecifrabile.