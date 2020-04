E’ nato l’ospedale modulare del Covid 19

Dalle pagine web due buone notizie in una giornata favorevole per la lotta al Covid-19 Infatti a coronamento di una giornata in cui in terapia intensiva non si è presentato nessun paziente, c’è un’altra buona notizia Finalmente vicino all’ Ospedale del Mare si sono completati i lavori di un nuovo centro Covid 19 Tale ospedale prende il nome di Ospedale modulare Covid .Questo ospedale affiancherà fisicamente l’ospedale del Mare Saranno spalla e spalla nella lotta Covid 19. E’ un ospedale super specializzato e specifico per combattere il Covid 19 Tale ospedale avrà una terapia intensiva altamente specializzata. Sarà munito da 72 posti letto per pazienti Covid per pazienti cardiopatici oncologici e dializzati. Sarà una struttura all’ avanguardia. Il tutto grazie all’opera del direttore generale dell’ASL Napoli 1 ingenier Verdoliva. Nei prossimi dieci giorni sarà completato anche una struttura da 120 posti in terapia intensiva il progetto da 120 posti in terapia intensiva sarà completato sia al S’Anna di Caserta che al Ruggi di Salerno Tutto questo per combattere un virus killer e vigliacco come il Covid -19.