E la Curva A si scaglia contro tutti

Continuano i segnali di protesta da parte delle tifoserie italiane contro la ripresa del campionato. Un nuovo comunicato arriva dagli ultras del Napoli, sponda Curva A, che si sono appunto schierati contro la possibile decisione di far ripartire la stagione: “Ci sono molti modi per sfuggire alla noia e il tifo estremo è uno di questi”…

Ma non c’è alcun modo di sfuggire all’infamità dal sapore incessante del business legato al gioco del pallone. L’onnipotenza di questi VILI “SIGNORI” DEL CALCIO, vuol far si che circa 30 mila persone strappate con forza dall’affetto e dall’amore dei propri cari vengano di colpo dimenticati e analizzati solo come semplici ed insignificanti numeri. Noi ultras non resteremo a guardare i luridi teatrini messi in piedi dalla lega calcio e dalle pay tv, che ci raccontano di un campionato che “DEVE” ripartire, di allenamenti in sicurezza e di stadi vuoti!? I tifosi? Possono stare a casa e pagare l’abbonamento alle Pay Tv!

Di questo calcio non sappiamo cosa farcene e contro questi BUFFONI rivolgiamo il nostro grido di rabbia e un appello a tutti gli appassionati del Pallone: disdici l’abbonamento e spegni la televisione! C’e’ un limite a tutto e voi l’avete oltrepassato, niente se niente ma, il campionato va fermato!!!