E’ iniziato un anno NaPolitano

Così come era finito la stagione 2019-2o , è iniziata quella del riscatto immediato A segnare il primo goal del Napoli vestito d’azzurro e con la coccardina in petto è stato Matteo Politano che al 5′ segna l’1-0 nella sfida contro la squadra locale del Castel di Sangro. Come si dice chi ben comincia. Sarà un anno veramente NaPolitano