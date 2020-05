Complice oggi lo Sceriffo è diventato come una star, tanto che anche la tv giapponese gli ha addirittura dedicato un servizio sottotitolato. I numeri sulle infezioni stanno premiando la linea dura di De Luca, che grazie al suo profilo riesce a pescare anche nell’elettorato di destra. Se per le elezioni regionali si votasse oggi, il dem De Luca non avrebbe rivali: né il ministro dell’Ambiente Sergio Costa (M5S), né Stefano Caldoro (Forza Italia) per il centrodestra potrebbero impensierirlo. Molto probabilmente, visto che per questioni di sicurezza sanitaria sembra difficile un voto in piena estate, le Regionali si terranno a ottobre. Se De Luca vorrebbe votare subito per capitalizzare il consenso, per il centrodestra, invece, questa nuova scadenza rappresenta l’opportunità di cambiare le carte in tavola e forse anche il nome del candidato governatore. La Lega, da sempre poco convinta del nome Stefano Caldoro, davanti alla popolarità di De Luca affonda il colpo: «De Luca ha chiuso i napoletani in casa, mettendo mille paletti perfino per la consegna della pizza, ma vorrebbe i cittadini `tutti fuori´ solo per votare in piena estate: vuole tutelare la salute dei campani o la propria poltrona? — dice il deputato Nicola Molteni, coordinatore della Lega in Campania, in una intervista a Il Mattino —. Da mesi non sento Caldoro. Serve un leader rappresentativo da individuare anche fuori dai partiti, se necessario. Sono certo che con gli amici di Forza Italia e Fratelli d’Italia troveremo come sempre una soluzione, anche perché nei moltissimi confronti di questi giorni ho conosciuto tanti imprenditori appassionati e con la voglia di lottare». Il Carroccio, su direttiva di Matteo Salvini, sondaggi riservati alla mano ha capito che con Caldoro il centrodestra non avrebbe chances. E ora il leader sta cercando un nuovo nome da proporre agli alleati