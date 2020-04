E De Luca ordina l’appello in classe

Di Vincenzo Famiglietti

Rivoluzioni deluchiane last minute. E’ delle ultime ore la notizia di un’ordinanza regionale la quale stabilisce per i giorni 4 e 5 maggio, lunedì e martedì prossimi, che “l’orario di ingresso del personale pubblico negli uffici ubicati nel territorio regionale, fatto salvo il personale sanitario e sociosanitario e quello comunque impegnato in attività connesse all’emergenza: personale con iniziale del cognome A-D: ore 7,30-8,30; personale con iniziale del cognome E-O: ore 8,30-9,30; personale con iniziale del cognome P-Z: ore 9,30-10,30; e il consequenziale adeguamento dell’orario di uscita”

Insomma, la creatività del governatore della Campania non viene mai meno. Smania di protagonismo? In parte forse sì. Trepidazione in attesa delle prossime elezioni? (De Luca vorrebbe votare a novembre, altro che distanziamento: tutti alle urne!). Si è capito che De Luca vuole sempre aggiungere un virgola a ciò che si decide in quel di Roma, complice anche la debolezza del governo Conte, che in queste ultime ore vacilla sotto i colpi di una congiura dei renziani. L’ex premier, il toscano, stava così bene in quel posto lì che farebbe carte false pur di tornarci. Ma in questo gravissimo stato di emergenza nazionale di tutto hanno bisogno gli italiani fuorché di un ribaltone o anche solo di una crisi ai vertici.

Ma torniamo allo Sceriffo di casa nostra. Se si vuole ragionare secondo le regole del distanziamento sociale, questa nuova ordinanza avrebbe una sua logicità. Se si arriva in ufficio all’orario prestabilito- ed assegnato dall’ordine alfabetico- si evitano anche gli assembramenti in fase di entrata e così pure di smonto dal lavoro. Spesso lo smarca-cartellino è occasione di fuga e di precipizio verso la libera uscita. E di questi tempi ciò potrebbe essere pericoloso. De Luca vuole evitarlo o quanto meno regolamentarlo. Certo, è inevitabile non sorridere al pensare che i burocrati statali e locali si avvicendino in base all’ordine alfabetico. Molti di essi, una parte certo, è famosa per la non puntualità sull’arrivo al posto di lavoro. Eppure.

E per la pausa pranzo? Che regole ha stabilito la Regione Campania? Si rischia che si chiama Zara di cognome mangi alle 17. E pernotti in ufficio….