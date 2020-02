E’ crisi Barcellona. Perde anche a testa alta

La qualità della trasmissione di Dazn non era all’altezza delle circostanze. Cattiva connessione, interruzioni nella trasmissione, se queste persone vogliono giocare con gli anziani, devono girare il mondo con maggiore solvibilità. Deplorabile ieri. Il pagamento è importante ma non abbastanza. Un minimo di qualità dovrebbe essere richiesto a coloro che affidano il nostro calcio quotidiano. Per finire di sistemarlo, Setién tornò di nuovo alla tuta.

FOGLIO DELLE PARTITE Stadio: San MamésAthletic 1 Unai Simon

5 Yeray

4 Iñigo Martínez

3 Unai Núñez

17 Yuri

14 Dani García

21 strati

16 Mikel Vesga

22 Raúl García

9 Williams

10 Muniain FC Barcelona 1 ter Stegen

3 Piqué

2 Nélson Semedo

18 Jordi Alba

15 Lenglet

21 Frenkie de Jong

5 busquets

4 rakitico

10 Messi

20 Sergi Roberto

31 Anssumane Fati bacino

25 Asier Villalibre

15 Lekue

6 San José

20 Aduriz

19 Ibai Gómez

12 Gaizka Larrazabal

31 Jokin Ezkieta bacino

30 Alex Collado

17 Griezmann

24 Junior Firpo

22 Arturo Vidal

8 Arthur Henrique Ramos de Oliveira Melo

23 Umtiti

26 Ignacio Peña obiettivi

Williams 92 ‘ obiettivi Arbitro: Juan Martínez Munuera

Il Club è tornato contro Athletic ciò che è iniziato contro il Levante : affidare tutto Ansu Messi e Pique in mancanza di tutto ciò che toccava. Semedo dovette caricarne uno giallo per l’ennesima sbarra collettrice del proprietario di Andorra. Griezmann, in panchina. Ansu ha specificato tutto il Barça generato, attraverso Messi. Williams ha segnato ma il suo obiettivo è stato correttamente annullato. Spazi atletici pressati e ridotti; Barça, giallo, molto impreciso: non ha sofferto ma non ha potuto fare nulla di importante. Solo Sergi Roberto sembrava sapere cosa stesse giocando, aspettando che Ansu mostrasse la sua efficacia con qualsiasi palla che gli veniva in mente. Messi sembrava particolarmente motivato, parlando con i suoi compagni di squadra e dando loro istruzioni per tutto il tempo.

Barcellona era nella velocità delle soluzioni Ter Stegen alla pressione locale, molto intensa. Il Barça ha avuto le opportunità più chiare ma l’Athletic non si è arreso. I catalani erano pazienti, cucinavano lentamente la partita e l’avversario: il Barça dominava, possedeva la palla e Garitano si difendeva nell’ultimo terzo del campo, ma era difficile per i centrali di Culés connettersi con Messi e Messi faceva fatica a giocare 9 così chiaro e il dominio della sua squadra aveva allora una retorica, sterile. Rum San Mamés.

Messi ha visto il giallo per aver restituito uno dei miliardi di calci che sono stati dati in questo e in altri giochi. Solo nella commedia precedente ne aveva ricevuti tre. Se l’arbitro punisce con la stessa severità quello che fanno a Messi di quello che fa Messi, ogni avversario dovrebbe ritirarsi per rimanere con meno di 8 giocatori sul campo. Un’altra cosa è il giallo che Alba ha visto per protestare e che non era necessario. Alba è un ragazzo molto bravo e un grande giocatore, e non deve cadere in questo tipo di situazioni che danneggiano la sua squadra, gli fanno del male e non contribuiscono assolutamente a nulla. Anche per protestare, un indignato Setién vide un altro giallo, questo molto rigoroso. Ma se non lo meritava per aver protestato, se lo meritava per la tuta.

La seconda parte è stata iniziata dal Barça con le stesse inesattezze della prima: e Atleti, con la stessa intensità e la stessa forza. Sembrava che Barca non avesse appena preso l’onda del gioco e che potesse finire per fare un errore irreversibile. L’atletico non giocava meglio a calcio ma leggeva meglio il gioco, era sempre vigile, con un’alta guardia, in attesa del suo momento per assicurarsi le semifinali. Setién fece qualcosa di strano in lui: lasciarci senza Ansu per condannare Griezmann, che fu accolto con un forte fischio. Buon gioco di Ansu nello squilibrio e nell’insistenza. Sergi Roberto ha impedito ai suoi compagni di classe di attivarsi e li ha mandati per aumentare la pressione. Gli atleti iniziarono a soffrire nelle loro uscite e Barcellona iniziò ad avvicinarsi all’area di Unai Simón con pericolo, anche se non ha finito le opere teatrali. Tensione in certezza. Doveva succedere qualcosa, ma era difficile avventurarsi. Arthur entrò per Rakitic. Sergi Roberto ha dato a Griezmann un mezzo gol negli anni ’70, ma il francese non è stato in grado di mettere la sua metà e Unai è molto bravo. Piqué vide il giallo dell’impotenza quando Williams fuggì e non ebbe altra scelta che abbatterlo. Adúriz è entrato per Muniain e Umtiti ha sostituito Piqué, infortunato. Unai, di nuovo magnifico, salvò la sua squadra Messi nel 87. Bene il Barça nella concentrazione difensiva, nel rigore tattico ma un centro di Ibai nel 47 finì con Piqué vide il giallo dell’impotenza quando Williams fuggì e non ebbe altra scelta che abbatterlo. Adúriz è entrato per Muniain e Umtiti ha sostituito Piqué, infortunato. Unai, di nuovo magnifico, salvò la sua squadra Messi nel 87. Bene il Barça nella concentrazione difensiva, nel rigore tattico ma un centro di Ibai nel 47 finì con Piqué vide il giallo dell’impotenza quando Williams fuggì e non ebbe altra scelta che abbatterlo. Adúriz è entrato per Muniain e Umtiti ha sostituito Piqué, infortunato. Unai, di nuovo magnifico, salvò la sua squadra Messi nel 87. Bene il Barça nella concentrazione difensiva, nel rigore tattico ma un centro di Ibai nel 47 finì conun goal di Williams . Partita molto equa, ottima per l’Athletic nella vittoria ed è notevole il pundonor della Barca – ci sono modi per perdere – nella sconfitta.