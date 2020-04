E’ corsa contro il tempo per il vaccino anti Covid-19

Del Tgr Leonardo del 21 aprile del 2020 arrivano notizie rassicuranti sui vaccini:” vaccino “Cina , Australia, Stati Uniti e anche Italia Germania e Regno Unito Tutti di corsa a produrre il vaccino. Tutti hanno messo l’acceleratore per accorciare i tempi per trovare un’arma efficace nella lotta contro il Covid-19 Tutte le nazioni stanno cercando di trovare il vaccino possibile in tempi brevi. Normalmente ci vogliono anni Le strade sono diverse e sono dl virus intero attenuato o inattivato introdotto nell’organismo, perché si moltiplichi senza causare la malattia alla somministrazione di un solo componente del virus in questo caso la proteina Spike che è quella con cui il virus si lega alle nostre cellule per indurre la produzioni di anticorpi che bloccano l’azione del virus stesso. Poi ci soni i vaccini a RNA o a DNA che permette d’introdurre una sequenza di RNA o di frammenti di DNA sintetizzati in laboratorio che contengono le informazioni necessarie per produrre la proteina Spike del virus ed innescare la risposta immunitaria. Vi sono già 4 o 5 candidati vaccini già in fase 1 Cinque candidati di vaccini italiani già stanno a buon punto ed un ‘industria di Pomezia manderà 500 ricercatori ad Oxford