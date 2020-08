Due opzioni per sostituire Ghoulam

Il nuovo terzino sinistro, quando Ghoulam andrà al Wolverhampton, arriverà solo in prestito e non a titolo definitivo. Due i nomi: Reguilon del Real Madrid ed Emerson del Chelsea. Queste le due principali opzioni per completare il reparto con Mario Rui che ha appena rinnovato fino al 2025.