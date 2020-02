Dossena: “Tornare al 4-3-3 è stata la scelta migliore. Critico una cosa ad Ancelotti”

Andrea Dossena, ex terzino sinistro del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la diretta del programma radiofonico Radio Goal sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli.

“Il Napoli si sta riprendendo, questo è il vero Napoli. Quello visto a novembre e dicembre era anomalo. La bufera che si è abbattuta su Napoli è durata troppo tempo ed ha portato via punti preziosi. Adesso sembra che tutto si sia ribaltato, il periodo brutto è alle spalle. Adesso vedo un Napoli in salute ed un Barcellona in crisi. Servirà calma, tranquillità, perché i risultati arriveranno. Io posso solo criticare una cosa ad Ancelotti: il metodo di gioco, il modulo. I giocatori fuori posizione non mi convincevano. Essere tornati al 4-3-3 è stata la migliore scelta possibile”.

– segui persemprenapoli su facebook, twtter, youtube