Domenica in campo scenderà un Napoli Dr. Jekyll o Mr. Hyde

Il Napoli visto sabato contro la Fiorentina è quello visto martedì contro la Lazio sono due squadre diverse.

E’ come il dottor Jakli e Mister Hyde.

Contro la Fiorentina il Napoli sembrava una squadra incapace sia mentalmente che tatticamente.

La retroguardia azzurra sembrava disposta in maniera folle con Luperto che non sapeva quando stringere e quando doveva allargare.

Il centrocampo con Fabian Ruiz davanti alla difesa con compiti difensivi e offensivi non ne faceva neanche uno buono.

Anzi quando doveva rincorrere erano guai. Allan disposto a trequartista, era un’eresia vera e propria, messo a centravanti era una follia pura.

Il risultato 2-0 per una squadra toscana che fino adesso veleggiava nei bassi fondi della classifica serie A.

Il Napoli era alla frutta. Con la Lazio la trasformazione. Quella armata Brancaleone si trasformava una squadra vera e propria.

Si dirà le motivazioni e ci può stare.

Si può dire l’apporto dei tifosi che è stato commovente, si potrà dire il cuore ma il Napoli con la Lazio è stato una squadra equilibrata in quasi tutti i reparti.

Infatti il Napoli finalmente ritrovava il centrocampo costituito da tre elementi che inizialmente erano Lobotka, Demme e Zielinski.

Chi ha impressionato come giocatore è stato Demme. Il Ciccio Romano( la tata del primo scudetto) sa come disporsi sul campo, spalle rivolte verso la linea laterale) e come Jorginho ama fraseggiare.

Anche Zielinski ne ha tratto profitto la presenza di Demme in campo. Lobotka è ingiudicabile perchè sostituito da Luperto quando Hysaj fu espulso.

La vera forza del Napoli è stato l’equilibro tattico. I

n difesa si è ballato con Luperto, sembra non essere adeguato a giocare in serie A) e in attacco si è ancora preda delle capacità di Milik e dell’apatia di LLorente.

Il Napoli attuale deve far fronta anche sd eccellenti infortuni( Koulibaly, Mertens) e della fortuna che però piano piano sta per arrivare.

Domenica sera il Napoli affronterà la Vecchia signora allenata dall’ex maestro e oggi traditore Sarri. Il Napoli dovrà essere guardingo, giocare di rimessa e cercare di approfittare degli errori della Juve o degli errori di sostituzioni di Sarri.

Sarà un Napoli stile dott Jekyll oppure mister Hyde?Domenica si vedrà .

Si spera che sia il Napoli di coppa e non quello della sfida alla Fiorentina.