Domani si raduna la Juve Stabia 2020-21

Domani mattina la Juve Stabia targata Pasquale Padalino riprende il suo cammino. Lo farà radunandosi allo Stadio Menti dove i giocatori si sottoporranno ai test di screenig sierologici anti Covid 19.Una volta conosciuti i risultati di test e tamponi si procederà fra qualche giorno a far partire gli allenamenti individuali. Allenamenti di gruppo ancora lontani con località e data del ritiro ancora ignote. E con un pericoloso gap che va a prodursi rispetto a molte altre squadre del Girone C che già da qualche giorno sono a lavoro nei rispettivi ritiri. La squadra agli ordini del nuovo mister intraprenderà un nuovo corso con la speranza di poter disputare un ottimo campionato di serie C magari regalando all’appassionata tifoseria giallo-blu quel sogno di nome serie B svanite nelle partite del post Lock -dowm. Lega Pro che vedrà la presenza di squadre blasonate del calibro di Bari, Palermo, Catania, Catanzaro, Avellino ecc Sarà quindi una serie C combattuta ma anche affascinante. Si spera che sia la società che il neo mister siano all’altezza di questa nuova e difficile avventura.