Domani il calendario di serie A

Domani alle ore 12.00 sarà presentato il calendario della Serie A TIM, per la prima volta con un lancio unicamente digital. Sarà possibile seguire la diretta dell’evento sul sito internet, sugli account social e sul canale YouTube di Lega Serie A.

Di seguito i vincoli che saranno rispettati nella compilazione del calendario della Serie A TIM:

1. Nella costruzione delle sequenze di incontri in casa e in trasferta si terrà conto dei seguenti criteri:

a) non vi possono essere più di due coppie di incontri consecutivi in casa e/o in trasferta per girone;

b) nel caso in cui vi siano due coppie di incontri consecutivi in casa e/o in trasferta, una coppia di incontri deve necessariamente essere in casa e l’altra in trasferta;

c) è prevista alternanza assoluta degli incontri in casa ed in trasferta per le seguenti coppie di Società, fatta eccezione per l’ultima giornata di Campionato per Lazio e Roma*:

GENOA – SAMPDORIA

INTER – MILAN

JUVENTUS – TORINO

LAZIO – ROMA