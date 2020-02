Disfatta degli azzurrini di Angelini a Milano

Il Napoli del neo allenatore Angelini sale a Milano per sfidare la squadra dell’Inter largamente decimata. La squadra primavera deve dimostrare che la vittoria a Torino non è stato solo “fruscio di scopa nov”, come si dice a Napoli, ma deve dare continuità ai risultati per raggiungere l’impresa impossibile di salvarsi. Ma l’inizio degli azzurri non è confortante Infatti al 10’ segna con un bell’ esterno destro di Multattieri, può essere il fuoriclasse del futuro. Il Napoli fa fatica ad imporsi e in fase difensiva la squadra di Angelini è sempre in inferiorità numerica. Atis è sempre libero di agire. Al 32’ Schirò tira ma Danieli para. Al 38’ è ancora l’Inter a mancare il goal. Fonseca riceve il cross da un inesauribile Mazzoni e di testa colpisce la traversa, sulla respinta a porta quasi sguarnita il giocatore interista manda alto. L’Inter raddoppia co Mulattieri che di testa indisturbato segna. Nel secondo tempo la pioggia di goal si abbatte sul Napoli. Segna subito Fonseca. Poi a segnare il 4-0 ci pensa ancora Mulattieri che con un goal bellissimo beffa Danieli. Il quinto ed ultimo goal di Schifò La sfida di Milano finisce 5-0. Ancora una mortificante prova dei ragazzini azzurri che non sembrano essere attaccati a quei colori azzurri tanto gloriosi.