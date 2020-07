Non c’è niente di Bello in questo campionato ma è tutto falso!

Ieri altro errore arbitrale a vantaggio dei bianconeri che hanno praticamente vinto lo scudetto del post Covid.

L’arbitraggio di Roma -Inter per gran tratti non è stato un arbitraggio insoddisfacente ma nell’ azione decisiva non c’è stato niente di Bello.

Infatti l’arbitro non annullava un goal alla Roma che era stato viziato da un netto fallo di gioco di Kolarov su Lautaro.

Infatti il terzino macedone della Roma non solo interveniva con le mani sulle spalle dell’attaccante argentino ma con la punta colpiva il tallone del giocatore.

L’arbitro deputato al Var richiamava l’attenzione dell’arbitro di campo che, già aveva assegnato il goal, rivedeva le immagini ma smentiva clamorosamente un arbitro internazionale come Guida di Torre Annunziata.

Infatti confermava erroneamente la decisione iniziale smentendo l’abilità del Var di rivedere le immagini in maniera più tranquilla e rallentata.

Questo goal fasullo ha deciso chi quest’anno deve vincere lo scudetto. Sarà la Juve di Sarri a vincere lo scudetto.

In pratica a Sarri sarà restituito quello scudetto che il doping arbitrale scippò al Napoli delle meraviglie nella stagione 2017-18-

In quella primavera il maestro(?) di Filigne Valdarno spacciatosi per condottiero azzurro, perse lo scudetto in albergo e ora in albergo lo rivince.

Questo episodio e solo l’apice di un campionato deciso solo ed esclusivamente dagli arbitri.

Come non ricordare i 13 e più rigori che non sono stati concessi al Napoli, di questi solo 12 non concessi nell’era Ancelotti.

Il massimo degli errori fu il rigore non concesso per fallo di Kjaer su Llorente da cui ripartì l’azione che permise ai bergamaschi di pareggiare.

Da qui iniziò la crisi del Napoli che si concluse con l’esonero di Ancelotti.

Chissà se fossero stati dati quei rigori dove sarebbe il Napoli, sicuramente starebbe lottando lui al posto di squadre come Lazio ed Inter, ed Ancelotti starebbe lui a guidare gli azzurri al Camp Nou di Barcellona.

Gli ultimi errori degli arbitri sono in ordine cronologico : un rigore assurdo concesso alla Lazio per un non fallo del portiere su Caicedo, il rigore assurdo assegnato alla solita Juve per un non fallo di gomito di De Roon su tiro di Dybala, un rigore non concesso sul 2-1 al Torino su fallo di Cuadrado su Belotti e in ultimo il rigore regalato al Milan per un non fallo di Maksimovic su Bonaventura.

Le immagini cancellano l’errore di La Penna che andava sottolineato con la matita blu. Questi sono solo alcuni esempi di errori arbitrai che hanno indirizzato la classifica del campionato più falso del mondo.

Infatti si è voluto regalare lo scudetto alla Juve di Sarri , la più brutta di tutti i tempi anche a detta dei non colorati.

Inoltre si è voluto favorire due squadre, Roma e Milan che indebitate fino al collo devono raggiungere l’Europa League per racimolare qualche milioncino per sopravvivere.

Menomale cha almeno la coppa Italia l’hanno salvata e il Napoli l’abbia vinta se non per gli azzurri, presi di mira, sarebbe stato un problema raggiungere l’Europa League.

Quindi in conclusione di questo campionato non rimarrà niente di Bello ma tutto di falso