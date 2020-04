Di Pierri a Tgr Leonardo:” Prognosi e terapia del Cv19. Ecco cosa c’è da sapere”

Il professor Giovanni di Pierri, direttore della clinica Malattie infettive dell’Università di Torino, ha rilasciato un’ intervista a Tgr Leonardo Argomento il Covid -19 e l’evoluzione della malattia da Coronavirus.

Quante persone ha curato finora ?

Fra quelle solo in ospedale più di 300 Solo all’Amedeo di Savoia.

Come è il decorso della malattia?

Il decorso della malattia è nell’80 % dei casi asintomatico o almeno con pochissimi e brevi di durata sintomi. Coloro che sviluppano la forma sintomatica circa il 20 % di cui il 5% critici e sono quelli gravi che vanno incontro alla ventilazione assistita che può culminare nella forma di polmonite cronica e sindrome da distress respiratorio che può comportare la ventilazione meccanica e quindi la rianimazione hanno un decorso di 15 giorni di media e poi successivamente saranno dimessi con le opportune precauzioni e il monitoraggio successivo . In pratica andranno incontro a dimissioni protette.

Che farmaco state utilizzando nella lotta al CV19?

Abbiamo usato la clorochina fin dall’inizio. E’ stato il farmaco d’elezioni nelle prime fasi. Nelle fasi successive dove ci può essere un pesante aggravamento determinato da un aggravamento del processo infiammatorio a livello polmonare, causato dall’aumentata produzione di citochine ed interleuchine ( famosa tempesta delle citochine) abbiamo invece utilizzato una terapia con farmaci appartenente alla classe degli anti-reumatoidi. Fra questo il Toce, utilizzato a Napoli dal prof Ascierto dell’istituto Pascale, il Sarilumab, farmaci biologici che vanno riducendola sulla risposta infiammatoria riducendola. Quindi praticamente andando a proteggere il tessuto polmonare.

Il recupero è lungo quando è perché è cosi lungo?

La durata è proporzionale alla gravità della malattia. Ovviamente in un soggetto che è andato incontro ad un insulto polmonare in termini di fusione di una polmonite che prima si localizza alla base poi va ad interessare tutti il polmone, la durata della malattia sarà più lunga e complicata. Tale soggetto avrà un recupero più lungo, e sarà sottoposto anche ad una fisioterapia respiratoria, durante un tempo necessario per riassorbire queste lesioni infiammatorie e immunitarie.

In che consiste la fisioterapia respiratoria?

La fisioterapia respiratoria consiste in una serie di esercizi e tecniche manuali finalizzate a migliorare la funzionalità respiratoria di pazienti affetti da broncopatie croniche e a migliorare quindi riducendo la sintomatologia dei pazienti e la loro autonomia funzionale Tra le tecniche ci sono la percussione del torace e il drenaggio posturale che favorisce l’eliminazione delle secrezioni in eccesso del paziente modificando la postura.

Quanto tempo ci vuole per cui una persona diventa totalmente negativa al Cv19?

C’è la guarigione clinica ed è quella che riguarda i sintomi e la guarigione molecolare che riguarda la negativizzazione dal Cv19.La negativizzazione secondo gli studi cinesi va dagli 8 a 37 giorni successivi all’esordio della malattia. La media è di circa 20 giorni. Ora si assiste alla negativizzazione della malattia e poi alla positivizzazione e la nuova negativizzazione. In pratica la malattia ha un andamento capriccioso. E ci chiediamo anche se c’è qualche dubbio sulla reale contagiosità di queste piccole code di positività nei soggetti clinicamente guariti. Ovviamente la cautela c’impone di tenerle conto ma fra 6 mesi avremo delle informazioni diverse.