Di Marzio:”Il Napoli rilancia per un centravanti di serie A”

Bolle ancora in pentola la trattativa per Andrea Petagna (24) ed il Napoli: al momento, però, sembra che la Spal non sia intenzionata a far partire cosi facilmente il proprio centravanti, alzando un vero e proprio muro contro il club partenopeo. Come riporta la redazione di gianlucadimarzio.com, il club di Ferrara ha aperto all’operazione per giugno, e cosi il Napoli starebbe pensando di imbastire una trattativa simile a quella concretizzata con il Verona per Rrahmani, firmare questo gennaio per poi poter avere il giocatore a disposizione dalla prossima estate.

Il Napoli era arrivato a offrire questa mattina 22 milioni più 2 di bonus, senza successo. La nuova idea è quindi quella di chiudere comunque l’accordo per un titolo definitivo ma poi prestare il giocatore proprio alla Spal fino a giugno.