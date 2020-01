Di Marzio:” Tra Napoli ed Inter è in atto un’altra trattativa”

Di Marzio a Calcio Mercato:” Oltre la trattativa che dovrebbe portare Politano a Napoli e LLorente a Milano,Inter e Napoli hanno intavolato un’altra trattativa, anche se in fase embrionale. Ci dovrebbe essere un clamoroso scambio che dovrebbe portare Allan a Milano sponda nero-azzurra e Vecino a Napoli.La trattativa potrebbe andare in porto in quanto Allan è scontento di stare a Napoli.