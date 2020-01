Di Marzio:” Nella trattativa Politano adesso tocca al Napoli fare la prima mossa”

Di Marzio sulla trattativa Politano: ” A cena con Ausilio e Marotta c’erano i procuratori di LLorente. Questo sta a significare che l’iberico è pronto a trasferirsi a Milano dove troverà Antonio Conte. Intanto i dirigenti del Napoli stanno valutando le richieste di Politano.Ecco questo è il motivo per cui non arriva il si definitivo. Anche se non ci dovrebbero essere dei problemi.”