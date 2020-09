Di Marzio:” Koulibaly, miniera d’oro per DeLa”

Di Marzio fa a Sky Sport Calciomercato il punto sul mercato dell Napoli. Mercato che ruota attorno alla cessione di Koulibaly al City: ” Il City piomba su Koulibaly ed il Napoli aspetta ansioso la cessione del difensore senegalese. Infatti nel momento in cui sarà ceduto Koulibaly il Napoli potrà ufficializzare l’acquisto di Skroatis o Senese. Questi sono i nomi più gettonati per la difesa. Anche per il centrocampo Il Napoli potrebbe pensare anche di acquistare con i soldi della cessione del difensore senegalese anche giocatori come Boga.”