Di Marzio:” Il Napoli tenta di beffare il Torino”

Discorso avviato tra il Torino e il Bologna per il brasiliano Lyanco. A riportate la notizia è Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato Sky, sul proprio sito. Il difensore granata classe 97, ha un ottimo rapporto con Mihajlovic, era già stato in prestito al Bologna (da gennaio a maggio 2019). Il Toro chiede tra i 12 e i 15 milioni per lasciarlo partire. Intanto il Club di Cairo ha rifiutato l’offerta fatta per il brasiliano dallo Sporting Lisbona, è stata ritenuta troppo bassa (6 milioni per il 50 per cento). Il calciatore, oltre al Bologna, piace anche al Napoli di Gattuso. Il Torino dal canto suo vorrebbe provare a tenerlo, ma il giocatore è tentato da altre destinazioni.