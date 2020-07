Di Marzio:” Il Napoli ha l’accordo con il Lille per Osimhen!”

Ore decisive per il futuro di Victor Osimhen, scrive sul suo sito il giornalista ed esperto di mercato di Sky, Gianluca Di Marzio. Ormai raggiunta l’intesa tra il Lille e il club azzurro, con il ds Giuntoli che fisserà un appuntamento a brevissimo con il nuovo agente (D’Avila) per cercare di trovare la quadra e chiudere l’operazione. Il club francese sta mettendo pressione all’attaccante e al suo nuovo procuratore per definire l’affare. Il Napoli – si legge – in questo momento è l’unico pronto a fare l’investimento da 60 milioni di euro.