Di Marzio:” Ecco le ultime sul mercato”

Di Marzio a Sky Sport nella trasmissione “Calciomercato Originale” riporta le ultime sul mercato del Napoli. Ecco svariati nomi : ” Il Napoli tenta il colpo Candreva, Infatti la dirigenza azzurra ne ha parlato con l’agente del giocatore romano. La trattativa è avviata. In difesa i nomi che il Napoli sta cercando sono:Oltre a Candreva e Boga e Under il Napoli pensa a Carlos de Penya, uruguaiano, trattativa low coast. Per la difesa si pensa a sostituire Koulibaly e Maksimovic con Senese del Feyernood e Pezzella della Fiorentina e Romero che è anche un obiettivo dell’Atalanta