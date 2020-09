Di Marzio:” Ecco le ultime su Koulibaly!”

Il Napoli aspetta il Manchester City per capire quello che sarà il futuro di Kalidou Koulibaly, anche se la cessione sembra un passaggio ormai scontato. Come riportato da Gianluca Di Marzio ai microfoni di Sky Sport, la situazione potrebbe cambiare nel corso di questa settimana: “De Laurentiis vorrebbe dagli 80 mln in su ma non credo si arriverà mai a questa cifra. Quello che sapevamo è che in settimana il Manchester City voleva avvicinarsi a 75 mln ma con bonus compresi, e quindi non andare oltre questa cifra, starà poi a De Laurentiis accettare o meno la proposta”.