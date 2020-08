Di Marzio:” Dalla Germania l’ultima idea sulla fascia del Napoli”

Continua la ricerca del Napoli per un rinforzo offensivo sulle fasce e il nuovo nome sul taccuino azzurro è quello di Josip Brekalo, Ventidue anni, croato, di proprietà del Wolfsburg; può giocare sia a sinistra che a destra e nella scorsa stagione ha collezionato 41 presenze e 7 gol tra Bundesliga, Europa League e Coppa DFB.

Negli ultimi giorni – scrive Gianluca Di Marzio di Sky sul suo sito – ci sono stati dei contatti tra le parti per il giocatore che per la rosa di Gattuso può essere una soluzione in più rispetto a Boga, Under e Bernardeschi. Il Wolfsburg chiede 20 milioni ma l’operazione si può chiudere anche sui 17/18 qualora il Napoli decida di andare avanti e fare sul serio.