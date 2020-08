Di Marzio:” Cavani non è cor n’grat!”

Di Marzio:” Cavani non tradisce Napoli!”

Edinson Cavani, dopo il rifiuto al Benfica, negli scorsi giorni ha rifiutato un’altra squadra o comunque non ha voluto approfondire i discorsi A dare questa indiscrezione di mercato è stato il giornalista ed esperto di mercato Sky, Gianluca Di Marzio, ai microfoni della tv satellitare: “C’è stato tentativo della Juventus per Cavani qualche settimana fa. Ma ci risulta che il Matador non ha voluto prendere in considerazione questa ipotesi per il suo trascorso al Napoli e per il fatto che la sua famiglia sia ancora a Napoli. L’attaccante uruguaiano non se la sente di tradire i tifosi del Napoli andando alla Juve e non ha approfondito il sondaggio dei bianconeri“.