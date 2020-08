Di Marzio a Sky:” Ecco le ultime sull’incontro di Capri”

DI Marzio da Lisbona riporta le ultime sul mercato del Napoli. Ecco le sue parole:” Oggi, beati loro,si sono riuniti a Capri DeLa , Giuntoli e Gattuso. In questo incontro si è parlato inevitabilmente delle mosse di calciomercato del Napoli. Si è parlato di Boga, Under e soprattutto della situazione Koulibaly. Le ultime notizie portano il colosso senegalese adottivo di Napoli in Inghilterra e più precisamente a Manchester sponda City. La squadra di Guardiola è in pole position per Kalidou. Il Napoli nel momento in cui cederà Koulibaly acquisterà Gabriel dal Lille.