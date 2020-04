Di Lorenzo:” Ecco come stiamo messi con i vaccini”

Piero di Lorenzo presidente IRBM -SCIENZE PARK ha rilasciato un’intervista a Tgr Leonardo.

Entro fine settimana invieremo i test fatti sui pazienti. L’approvazione di un vaccino dura 5-7 anni In questo caso si abbreviano i tempi. Noi stiamo a buon punto. Sono stati messi a confronto due tipi di ricerche : Quella oxfordiana che conosce bene i Coronavirus e sta in fase 2 Tale ricerca ha messo in produzione in Arabia Saudita il vaccino anti Mers e loro hanno sintetizzata la proteina Spike l’hanno inviato a noi e li nostri ricercatori in base alle nostre conoscenze sull’ Adenovirus e dopo un processo di duplicazione abbiamo messe in produzioni delle primi dosi. Noi siamo onorati di essere stati chiamati dall’ Università di Oxford. In pratica è come se la Ferrari ci avesse chiamato per costruire le gomme per il Gran Premio Il problema vero ci sarà quando dopo che il vaccino è stato validato allora si passa alla produzione Tenendo conto che la capacità produttiva di tutte le multi-nazionali messe insieme è di di 200 milioni dose l’anno e tenendo presente che siamo 8 miliardi calcoli lei quanto tempo ci vuole.