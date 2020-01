Di Lorenzo a Sky:” Siamo il Napoli e non abbiamo paura”

Di Lorenzo a Sky Sport

“Noi siamo sempre il Napoli. È vero che abbiamo attraversato un periodo particolare, ma siamo una squadra forte, giochiamo contro squadre forti ma non abbiamo paura. Scenderemo in campo per vincere, come sempre. Abbiamo quattro partite importanti a gennaio, di cui tre in casa e dobbiamo sfruttare anche questo fattore. Il San Paolo pieno fa una certa differenza.