Di Iorio:” Ecco a quando venderemo le mascherine”

Il presidente di Federfarma Michele di Iorio ha rilasciato un’intervista sull’argomento mascherine. Questa intervista è stata riportata dal Mattino di oggi

“Se «nulla cambia per il costo di una Ffp2 – spiega Michele Di Iorio, presidente di Federfarma Napoli – l’accordo sulle chirurgiche è da valutare nel dettaglio, ma ci ha fatto rivedere la misura draconiana presa in mattinata. L’intesa prevede il rimborso delle mascherine che già abbiamo acquistato nei giorni scorsi. E in più ci verrà dato un contributo in merce per poter vendere le chirurgiche a 50 centesimi Iva esclusa (61 centesimi), come abbiamo fatto da ieri pomeriggio: ne pagheremo meno di quante ce ne daranno. Il rammarico però resta. Hanno venduto la pelle dell’orso prima di averlo steso: è un peccato che su un fatto così drammatico non si sia realizzata una concertazione con le farmacie in tempo utile per evitare equivoci all’interno del Governo e letture non corrette delle circolari della Protezione Civile. Ora però mi chiedo come faranno le ditte di sartoria che si sono riconvertite durante l’emergenza da Covid a produrre mascherine a un prezzo di mercato sostenibile, visto l’aumento del 400% del costo del tessuto e la crescita dei costi di trasporto. Resta da chiarire la questione dell’Iva, che dall’ordinanza di Arcuri è ancora prevista al 22%». Anche la Regione, che entro il 2 maggio terminerà la distribuzione di 2 mascherine gratis alle 2,2 famiglie campane, si è affidata per la fornitura a molte aziende di sartoria appena convertite alle mascherine nel post-Covid, pagando una media di «90 centesimi al pezzo – dice la presidenza di Palazzo Santa Lucia – ma con dispositivi lavabili e sanificabili, di qualità migliore rispetto alle chirurgiche previste da Arcuri». Il cambio di marcia è dietro l’angolo, in ogni caso, per la neonata filiera commerciale delle mascherine, che dovrà riassestarsi al calmiere stabilito da Palazzo Chigi.”