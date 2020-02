Demme a Sky:” E’ stato molto bello segnare!”

Fresco di primo gol in maglia azzurra, Diego Demme più di tutti gli altri è il volto-copertina del nuovo corso in casa Napoli. Fondamentale per il 4-3-3 di Gattuso, il centrocampista italo-tedesco, arrivato a gennaio dal Lipsia, ha regalato i tre punti nel match di lunedì contro la Sampdoria e oggi ha rilasciato la sua prima intervista italiana ai microfoni di Sky Sport: “E’ stato molto bello segnare, ho scelto un gran momento per aiutare la squadra”.deme