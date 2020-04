DeMa si scaglia contro De Luca:” Napoli fuori dall’unità di crisi”

Non si placano le polemiche tra DeMa sindaco di Napoli e De Luca Governatore della regione Campania. Ora la parola passa al sindaco che si scaglia contro il governatore perchè secondo lui Napoli non sarebbe stata inserita nell’unità di crisi. Ecco le sue dure parole attraverso Televomero. L’ attacco si riferisce alle chiusure delle rivendite di generi alimentari a Pasqua e Pasquetta prevista da un’ordinanza firmata giovedì dal governatore De Luca.

«La città di Napoli non è nemmeno presente nell’ unità di crisi della Regione Campani. Nelle altre parti d’Italia tutto questo non accade, qui c’è chi si sveglia la mattina e decide così, a come gli viene, di fare provvedimenti che poi hanno ricadute su territori molto più larghi Rischiamo – dice l’ex pm – di spalmare la distribuzione di generi alimentari fino a venerdì o a sabato della prossima settimana».