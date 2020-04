DeMa:” Non ripetiamo gli errori del 18 marzo!”

Il sindaco di Napoli Luigi De Magistris teme una nuova ondata di rientri e per questo ha dichiarato sui propri canali social: “Conte ha previsto che le persone possono raggiungere il proprio domicilio nelle altre parti d’Italia. Arrivano notizie che dal 4 maggio molte persone si sposteranno dal nord verso il sud: non facciamo l’errore dell’8 marzo quando, senza controlli preventivi, migliaia di persone sono scese e sono aumentati i contagi nella nostra regione. Da sindaco di Napoli, chiedo per le persone che giungono nella nostra città di effettuare i tamponi. Questo a tutela dell’interessato, dei familiari di chi rientra e di tutta a comunità. Non rendiamo vani gli sforzi fatti in questi mesi”.