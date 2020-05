DeMa:” Non rendiamo vani gli sforzi fatti “

Il Sindaco di Napoli Luigi De Magistris ha pubblicato un messaggio su Facebook in merito alla ormai prossima ‘Fase 2’ che il nostro paese si appresta a vivere non risparmiando una stoccata al Governatore della Campania Vincenzo De Luca: “Mancano poche ore all’inizio della fase 2 nel contrasto al coronavirus. Dobbiamo, in primo luogo, rispettare distanza fisica ed indossare la mascherina. Non rendiamo vani gli sforzi fatti che sono stati determinanti nel contenimento del contagio.

Ho chiesto al Prefetto controlli rafforzati delle forze di polizia per evitare assembramenti, soprattutto nei parchi e presso le fermate del trasporto pubblico locale. Il caos istituzionale, dovuto al conflitto Stato-Regioni, unitamente alla frenesia di riprendere un po’ di vita, destano preoccupazione per quello che accadrà la settimana prossima.