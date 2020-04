DeMa:” Napoletani gente serie e responsabile!”

Napoletani gente serie e responsabile” E’ questo il giusto elogio del sindaco di Napoli Ecco le sue parole a Domenica In e riportate dal Roma di oggi:

“Il sindaco poggia le proprie tesi su un assunto innegabile: «Napoli sta dimostrando un grande senso di responsabilità e maturità e fortunatamente il contagio non è diffusissimo. E non è facile in una città come la nostra, fatta di vicoli, vicoletti, piazzette. Chi conosce Napoli sa che tanta gente vive nei bassi, lì basta uscire dalla porta e si è già in strada, eppure anche in quei quartieri escono con la mascherina e rispettano le regole. Del resto nei momenti difficili, quando la storia bussa, Napoli c’è sempre. Qui abbiamo subito chiuso scuole e cantieri e disposto le sanificazioni, prima che arrivassero le disposizioni del Governo e prima delle altre città. Quando abbiamo visto la situazione in Lombardia ci siamo messi in autoprotezione» I. Preceduto dalla mano tesa al Nord, l’elogio di Napoli e dei napoletani prosegue: «Da sindaco di Napoli oggi mi sento molto italiano e tengo molto a ripristinare l’unità della nazione, ed esprimo la mia solidarietà al popolo lombardo. In questi giorni è stato particolarmente odioso sentir chiedere da più parti come si stessero comportando i napoletani e Napoli, che invece si sta dimostrando città dal grande cuore e dal grande senso di giustizia, protagonista nello scrivere una pagina di contrasto alle disuguaglianze anche ad esempio con le consegne porta a porta e un gran lavoro di assistenza ai bisognosi: un grande popolo si vede nelle difficoltà. Napoli è una città abituata a vivere con le persone in strada, uno addosso all’altro, uno “ncuoll’ all’at”, come diciamo noi, e vederla senza suoni mi ha davvero impressionato».