DeMa:” Hanno smantellato la sanità”

Incalza la polemica tra il sindaco di Napoli e il governo. In queste parole tutta l’amarezza del sindaco verso una sanità smantellata. A riportare l’intervista di De Magistris è il Corriere del Mezzogiorno di oggi.

«Adesso — dice invece il sindaco—stanno assumendo medici ed infermieri dopo che per anni non li hanno presi. La sanità italiana è stata smantellata». Ed ancora: «Non abbiamo più risorse, i fondi che arriveranno dall’Europa saranno usati per sistemare la sanità che in questi anni i politici hanno smantellato. Le città — ha concluso de Magistris — non potranno migliorare i servizi e sostenere le persone rimaste prive di reddito e l’imprenditore non vedrà nulla»