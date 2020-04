DeMa:” Conte non può dire A e poi fare B”

DeMa contro tutti . Quello che ha rilasciato un’intervista al Corriere del Mezzogiorno, intervista riportata nell’edizione odierna. In questo stralcio non condivide il comportamento che il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha assunto nell’ultima conferenza ministeriale. Ecco le sue parole:

“Non è bello che Conte vada in televisione a dire A e poi un presidente di regione dice B». Per l’ex magistrato «davanti a questo misto di tragedia e commedia tra governo nazionale e governo regionale ci finiscono in mezzo il commerciante, il cittadino, il paziente, il lavoratore rimasto senza reddito. Questa architrave ordinamentale, istituzionale, giuridica e politica non regge. Si vede anche da queste piccole cose ed è un elemento che ci servirà per il dopo, sarà un tema che ci porteremo fino alla fine dell’emergenza».dema