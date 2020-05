DeMa:” Abbiamo buttati soldi al vento!”

DeMa – De Luca. l’eterna lotta tra i sindaco di Napoli e il Governatore della Regione Campania. La sfida s’arricchisce di un’altra puntata. Infatti il sidaco ha rilasciato un’intervista al programma di 7 Gold dove accusa il governatore di aver pwermesso di costruire centri covid -19 quando ci sono già ospedali che potevano fungere da Centri Covi -19. Ecco come scrive il Corriere della Mezzogiorno di oggi

Il sindaco di Napoli va avanti a testa bassa e attacca il governatore su quello che più gli sta a cuore, cioè la gestione dell’emergenza sanitaria, che è di sua competenza, dovuta al Coronavirus e che invece gli viene riconosciuta, almeno per ora, in maniera praticamente bipartizan. «Abbiamo buttato 18 milioni per realizzare un ospedale da campo a Ponticelli quando avremmo potuto avere ospedali come il San Gennaro alla Sanità e altri che sono stati smantellati negli ultimi 3-4 anni», sbotta l’ex magistrato in un ’intervista realizzata per Mattina 9, il morning show in onda su Canale 9-7 Gold. Anche se va chiarito non si tratta di un ospedale da campo ma di un Covid Hospital di tipo modulare