DeMa:” A Maggio tanti artisti per strada”

DeMa intervento alla trasmissione di Mara Venier già si proietta nel futuro.Ecco le sue parole riportate dal Roma di oggi .Anche se innavertitamente riferisce una frase infelice visto il momento

“Stiamo lavorando per l’estate, ci sarà più spazio pubblico gratuito per le attività di ristorazione e iniziative culturali in tutte le zone cittadine – spiega -. Ma prima stiamo pensando al Maggio dei Monumenti che sarà dedicato quest’anno a Giordano Bruno e vedrà in strada tanti artisti. Il mondo dello spettacolo e della cultura non sembra interessare”