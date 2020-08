DeLa:”Noi cerchiamo di andare avanti ma !”

La conferenza sulle gestioni e sulle imprese ha avito come protagonista d’eccellenza il presidente del Napoli DeLa ecco le sue parole

Noi guardiamo sempre avanti, ma da 20 anni troviamo un freno pazzesco, immagina che nel 2005 avremmo dovuto prevedere la crisi che poi s’è aggravata ora col Covid. Il convegno è su come ricostruire le imprese, ma Confindustria è stata assente, io quando ci andava già sentivo cose superata. Pensavano al terzo millenio come quello dei beni immateriali, ma io nel cinema c’ero già dentro in realtà, nel calcio invece non sapevo nulla, avevo giocato a basket, ma mi interessava l’unione sul piano spettacolare, cosa offrire al pubblico, il massimo in sala ed in tv ed il massimo della popolarità nel calcio che accomuna tutti. Noi siamo in mano a degli inesperti, degli incapaci. Voi immaginate a scuola se nell’ora di ginnastica uno spiegasse un’ora di tattica, di calcio, per farli appassionati, mollando i videogiochi, gli ipad, per far rintronare questi bambini con genitori irresponsabili. L’ho detto a dei genitori del perché dare questi cellulare. La scuola in generale fa acqua da tutte le parti, i politici per stare in sella per decenni, fanno crescere gli ignoranti, quei pochi andranno all’estero”.