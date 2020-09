DeLa:”E’ un calcio di vecchi!”

Alla sua maniera risponde ad una domanda sul sistema calcio.Ecco che dice:

Presidente, all’alba di un nuovo ciclo ci racconta sogni ed obiettivi?

“L’obiettivo è la sopravvivenza, in un contesto di stupidità, con un campionato falsato, poi quando il campionato tornerà serio ne riparleremo e faremo progetti e parleremo degli obiettivi. Non sappiamo neanche se sarà un campionato normale o con i playoff, l’italiano ama la chiacchiera, auto-celebrarsi, ma non ha mai le palle per attuare il proprio pensiero e restiamo tra coloro che sono sospese. Non possiamo fare programmi”.

Presidente, 16 anni dall’acquisto del Napoli. Il momento più bello, il rimpianto e cosa c’è da fare:

“I momenti più belli sono tutti, rimpianti nessuno e cosa c’è da fare… cambiare il calcio, di chi ha paura del futuro e dell’ignoto, è un mondo di vecchi”.