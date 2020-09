DeLa:” Voglio un Napoli nazionale anzi internazionale!”

DeLa fa una precisazione sulle parole rivolte alla radio ufficiale del calcio Napoli, Radio Kiss Kiss

“Ieri ho visto un comunicato dei giornalisti di Radio Kiss Kiss.La mia incazzatura era rivolta ai due editori i Niespoli. Ci metto tanti soldi ed io debbo avere la violenza a livello nazionale di non avere una diffusione nazionale di un’intervista di un giocatore del Napoli. Non sono da Napoli, Glielo detto con le buone e adesso mi sono….stancato di queste cose. Se chiedessero scusa ai tifosi del Napoli al di fuori della Campania allora va bene, ma se volessero fare i furbi , persone che detesto, allora mi bastano tre minuti per formare una radio web del Napoli. Io voglio un seguito internazionale di collegamenti con Parigi, New York , Madrid. Non voglio che il Napoli sia una provinciale. Con i giornalisti niente di personale e non era rivolta a loro,anzi sono bravi, carini e professionali, il mio discorso era più ampio e per il bene del Napoli e dei tifosi.