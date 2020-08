DeLa:” Unicreditiamo!”

DeLa al convegno su imprese e gestioni

Giuseppe Castagna, Amministratore Delegato di Banco BPM: “Saluto i miei amici sul palco, anche clienti, col presidente invece non è facile fare business”. ADL: “Io sono da una vita Unicreditiano (ride, ndr)”, Castagna: “Mi fa piacere esserci, c’ero anche a Dimaro, anche per augurare un buon inizio alla nostra squadra del cuore. E’ una fase delicata, si diceva ne riparliamo a settembre, è arrivato e abbiamo ancora tanti interrogativi. Io ho un panorama di tanti imprenditori che sono ripartiti, giugno e luglio sono stati mesi quasi normali, come gennaio, questo passo falso di agosto potrebbe compromettere la ripartenza di settembre, e stavolta tante colpe le banche non le hanno, ci sono stati tanti finanziamenti, poi i grandi gruppi hanno rapporti con le banche e possono sopportare un po’ di indebitamento aggiuntivo, i piccoli hanno più difficoltà nella ripartenza. Ai 3 imprenditori presenti, al di là del presidente, sono leader ed innovativi nei loro settori”.