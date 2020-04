DeLa:” Sto lavorando per un calcio sicuro!”

Il patron del Napoli ha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport di oggi In questa parete parla della situazione calcio al tempo del Covid 19 sperando che il calcio possa riprendere presto:

Presidente, il calcio, come la vita, tornerà come prima? dela

“Non dico che tutto tornerà a essere come prima, perché molte cose, molti nostri atteggiamenti non andavano bene, ma sono sicuro che le nostre vite potranno, un giorno, essere anche migliori. So che il calcio vi manca, ma presto tornerà anche quello. Sto lavorando per una ripresa che sia veloce nella sicurezza della salute di tutti. Dal profondo del cuore vi faccio i più sentiti auguri di Buona Pasqua. Ce la faremo. Aurelio De Laurentiis“.