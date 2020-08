DeLa:” Stadi chiusi? A me pare una str****ta!”

DeLa ha risposto come di routine annuale alle domande della radio ufficiale del calcio , radio Kiss Kiss.Argomento della discussione gli spettatori allo stadio al tempo del Covid 19.

Tifosi sugli spalti?

Mi auguro sia una grande apertura, poi quando verrà ne parleremo con Gravina che è originario di questo posto, ne parleremo davanti a tutti ed in maniera pubblica. Qui ci stiamo muovendo molto male a livello nazionale, il problema è che se io fossi stato nel governo avrei preteso che in entrata non doveva venire nessuno straniero, in uscita non doveva uscire nessun italiano. Ci lamentiamo che tutti vanno a stronzeggiare alla Maldive, Dubai, quando noi abbiamo le zone più belle del mondo che molti ignorantemente non conoscono, che è gravissimo. I soldi li dobbiamo lasciare a casa nostra. Ci lamentiamo che l’economica non tira, poi non ci rendiamo conto del danno che ha fatto questo Covid. Se tu non ci arrivi, allora è lo Stato che deve dire che questo paese non riesce.